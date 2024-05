Des activités intellectuelles et culturelles ont été lancées, depuis lundi, à la bibliothèque principale de lecture publique «Docteur Yahia Bouaziz» de Mascara, à l'occasion du mois du patrimoine, qui se tient, cette année sous le slogan: «Patrimoine culturel et gestion des risques, à la lumière des crises et des catastrophes naturelles». La journée inaugurale de ces activités, organisées par l'établissement culturel, a été marquée par la tenue d'une exposition de livres s'intéressant au patrimoine matériel et immatériel des érudits de la wilaya de Mascara, à l'instar des livres Mascara à travers l'histoire, du chercheur Adda Bendaha, L'histoire de Aïn Bent Soltane du chercheur Belkacem Hadjaiel, et Vie de l'émir Abdelkader, de l'historien Abou El Kacem Saâdallah. Cette exposition a connu une participation remarquable de la part des étudiants et chercheurs de l'université Mustapha Stambouli. Le programme de ces activités, qui durent 13 jours, comprend des ateliers pour résumer des histoires liées au patrimoine culturel et pour lire et dessiner les monuments historiques et archéologiques que recèle la wilaya, outre des conférences et des journées d'étude traitant de plusieurs thèmes liés au patrimoine et aux érudits de la région, animées par des universitaires et des chercheurs spécialistes dans le patrimoine, selon les organisateurs. Des rencontres littéraires ont été programmées avec des écrivains locaux, ainsi que des concours de la meilleure recherche, mettant en exergue le patrimoine immatériel de la wilaya de Mascara, du meilleur article traitant des sites archéologiques relatant la résistance de l'émir Abdelkader dans la région.