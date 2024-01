Les services de la Conservation des forêts de Mila ont enregistré, cette année, un «recul significatif» du nombre d'oiseaux migrateurs, ainsi que des espèces séjournant habituellement dans les zones humides, a indiqué une responsable de cette structure. Manal Haniche, responsable de la cellule d'observation avifaune, a souligné que «l'opération hivernale de dénombrement des oiseaux migrateurs, menée entre le 4 et le 24 janvier derniers, montre que 19 espèces d'oiseaux migrateurs séjournent dans les 6 zones humides de la wilaya (trois barrages et trois retenues collinaires), contre 31 espèces observées en 2023, dont 14 protégées localement et dans le monde, à l'exemple des flamants roses». Parmi les espèces d'oiseaux migrateurs dénombrées cette année par la cellule d'observation avifaune de la Conservation des forêts de Mila, dans les zones humides de la wilaya dont le barrage géant de Beni-Haroun qui constitue leur lieu de prédilection, figurent le tadorne de Bellon et le fuligule Nyroca, espèces protégées à l'international, selon la même source.