Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont mis en garde, samedi, dans un communiqué, contre le phénomène de l'arnaque et de l'escroquerie sur Internet, dont plusieurs citoyens ont été victimes. Les services spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité, de la GN, ont constaté une «prolifération du phénomène de l'arnaque et l'escroquerie sur Internet, dont plusieurs citoyens ont été victimes», a précisé le communiqué, ajoutant que «ce fait s'appuie essentiellement sur la manipulation sociale, en recourant à chaque fois à de nouveaux modes d'escroquerie, à des fins criminelles». Les services de la GN appellent à «ne pas envoyer des photos de leurs cartes bancaires (CIB) et Edhahabia ou des messages de confirmation de paiement via les réseaux sociaux», soulignant que «toute personne qui demande ces informations est sans doute un cybercriminel». «Il faut éviter de payer une marchandise avant sa livraison et ne pas se fier aux publicités et publications qui promettent le gain facile», a recommandé le même corps de sécurité.