Le réseau de Mobilis rencontre actuellement des problèmes, principalement dans la capitale. L'opérateur historique de téléphonie mobile fait face à des soucis sérieux d'interconnexion. La situation devient encore plus critique lorsque les clients de Mobilis essaient de joindre d'autres clients de Mobilis, car les appels prennent souvent plus de 40 secondes à se connecter, laissant les clients dans l'incertitude quant à la réussite de leur appel.

Ces dysfonctionnements sérieux devraient être pris en considération par l'opérateur, car ils nuisent à son image de marque, d'autant plus que la majorité de ses clients est constituée d' intellectuels ou de hauts cadres de l'État.