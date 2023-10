Les services de la wilaya de Mostaganem ont décidé de transférer la gestion des zones industrielles Bordjia 1 et 2 au complexe des industries locales «Divindus», a-t-on appris, samedi, de cette instance.

Le communiqué de la cellule de la communication et de l'information a indiqué que le wali de Mostaganem, Ahmed Boudouh, a tenu une réunion avec les responsables locaux pour examiner la situation des deux zones industrielles «Bordjia 1 et 2» et la zone d'activités «Gouara», notamment en ce qui concerne l'avancement des travaux d'aménagement et de raccordement aux différents réseaux, à l'instar de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et du gaz.

Dans ce contexte, le wali a instruit la direction des domaines de la wilaya de préparer un dossier juridique et administratif, concernant le transfert de la gestion des zones industrielles «Bordjia 1» et «Bordjia 2» au complexe des industries locales «Divindus», spécialisé dans la gestion des zones industrielles, a ajouté la même source.