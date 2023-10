Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, a procédé, jeudi à Alger, à l'installation de plusieurs cadres suite au mouvement périodique opéré dans le secteur, indique un communiqué de ce corps constitué.

Ainsi, le colonel Achour, qui a fait ses preuves en faissant des pompiers l'une des institutions qui communique le mieux, a été promu au rang d'inspecteur.

Son acolyte, le capitaine Bernaoui Nassim est lui nommé au poste de sous-directeur des statistiques et de l'information.«Suite au mouvement périodique des cadres de la Protection civile, le colonel Boughelaf a procédé à l'installation des colonels Lahiani Saïd et Achour Farouk en tant qu'inspecteurs et du capitaine Hobi Karim au poste de sous-directeur des opérations»,

précise le communiqué.

Il s'agit également de «l'installation du commandant Arhab Abdelghani au poste de sous-directeur de l'action sociale, du commandant Amraoui Ali au poste de sous-directeur des risques majeurs et du capitaine Bernaoui Nassim au poste de sous-directeur des statistiques et de l'information», ajoute la même source.