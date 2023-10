Le parc animalier de Brabtia d'El Kala vient d'enregistrer la naissance de deux lionceaux de l'espèce rare de lion blanc d'Afrique, selon le directeur du parc. Il s'agit de la seconde naissance de lionceaux depuis 2012 de cette espèce de gros félins qui vivent exclusivement dans certains zoos et ne sont plus rencontrés dans la nature», a précisé Haroune Siaghi.

Selon ce responsable, les deux lionceaux se trouvent «en très bonne santé et l'équipe vétérinaire du parc animalier a mis en place toutes les conditions qui permettent aux jeunes lionceaux d'être pris en charge par leur mère sans autre assistance». Pour la responsable de la clinique vétérinaire du zoo, Racha Mansouri, cette naissance qu'elle a qualifiée d'»exceptionnelle et extraordinaire» est le fruit de l'accouplement d'un lion blanc et d'une lionne d'Afrique. La même cadre a rappelé que le zoo a connu dernièrement plusieurs nouvelles naissances de lions d'Afrique, de lions hybrides, de hyènes rayées et de daim.Le zoo de Brabtia accueille plusieurs dizaines d'espèces d'animaux dont le tigre du Bengale, le loup arctique, le lama, le crocodile du Nil, le lion d'Afrique ainsi que des espèces faunistiques d'Algérie menacées d'extinction dont l'hyène rayée, le fennec et certains singes.