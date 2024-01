Les services de la Sûreté de la daïra d'Aïin Turck (Oran) ont mené une vaste opération combinée de lutte contre la criminalité en coordination avec la Gendarmerie nationale, qui s'est soldée par la saisie de drogues et d'armes blanches, la mise en fourrière de motocyclettes et l'arrestation des mis en cause dont des personnes recherchées par la justice, a-t-on appris vendredi auprès de la direction de la sûreté de wilaya. Cette opération marquée par la fouille minutieuse de véhicules au niveau de plusieurs points de contrôle à Mers El Kebir notamment, a donné lieu à l'arrestation de 11 personnes dont six faisant l'objet de recherche, dans différentes affaires dont celles de drogues, de port d'armes prohibées et autres, a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya. Lors de cette opération inscrite dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain et le maintien de l'ordre public, des personnes recherchées par la justice ont été arrêtées, en plus de la saisie de 51 comprimés psychotropes, de 44 grammes de kif traité, de 8 armes blanches et de la mise en fourrière de 38 motocycles pour infraction à la loi.