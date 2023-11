Une cueillette de 30.000 quintaux d'olive est attendue dans la wilaya de Ghardaïa, au titre de l'actuelle campagne agricole, a- t-on appris samedi auprès des responsables de la direction des services agricoles (DSA). Cette production, si elle venait à être atteinte, représentera une légère hausse par rapport à celle de la dernière campagne agricole qui a connu une récolte de 29.817 qx, a déclaré le responsable des statistiques à la DSA, Khaled Djebrit. La présente campagne oléicole cible une superficie de 1.815 hectares, soit près de 210400 oliviers productifs sur une surface globale avoisinant les 2.000 hectares, soit près de 364747 arbres plantés ces dernières années à travers la wilaya, a-t-il fait savoir. Les mêmes services estiment également que sur cette récolte prévue, près de 23.550 qx seront consommés comme olive de table et 7.000 qx pour l'extraction d'environ 700.000 litres d'huile d'olive «vierge et bio» par le biais de trois huileries modernes créées respectivement dans les régions de Guerrara, El Ateuf et BeniIzgen.