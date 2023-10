La première édition de la traversée de 6 kilomètres «défi cap de l'Aiguille» de nage en eau libre avec palmes aura lieu, samedi prochain à Kristel (Oran), a-t-on appris, mardi, des organisateurs. Cette compétition sportive, organisée par le club amateur Sidi Moussa des activités nautique d'Oran, en collaboration avec la Ligue oranaise de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques et la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Oran, est la première du genre au niveau de la wilaya d'Oran, avec la participation de plus de 100 nageurs et nageuses confirmés et amateurs, issus d'une dizaine de wilayas du pays. Cet événement sportif, visant à encourager la nage en eau libre, dont le départ sera donné de la plage d'Aïn Defla de Kristel jusqu'au phare du cap de l'Aiguille, avec retour au point de départ, des bouées indiquant la trajectoire aux nageurs, est accompagné de 14 kayaks et cinq embarcations pour assurer la sécurité et le ravitaillement des concurrents en eau et fruits, durant la compétition.