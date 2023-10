Plus de 4.700 personnes ont été formées dans les premiers secours dans la wilaya d'Oran, dont plus de 700 femmes, depuis le lancement du programme «Un secouriste dans chaque famille», de 2010 au mois d'octobre en cours, selon la Direction de wilaya de la Protection civile (Dwpc). Les secouristes formés ont bénéficié de sessions de formation s'inscrivant dans le cadre du programme de la Direction générale de la Protection civile «Un secouriste pour chaque famille», qui durent 21 jours chacune, au cours desquelles des cours théoriques et pratiques sont dispensés par des officiers et des médecins de la Protection civile sur les techniques des premiers secours, qui doivent être apportés aux personnes en détresse ou en danger. Les personnes de niveau universitaire, entre 18 et 30 ans, sont au premier rang, avec un taux de plus de 60%, suivies des niveaux secondaire et moyen. Le programme de formation comprend des leçons sur les techniques de traitement des brûlures, fractures, suffocations, évanouissements, noyades et autres incidents, qui constituent autant de menaces, les secouristes les plus qualifiés devant être impliqués avec les éléments de la Protection civile en cas de catastrophes.