Pas moins de 17.614 foyers ont été raccordés cette année au réseau de fibre optique dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris auprès de la direction opérationnelle de «Algérie Télécom» d'Oran. Cette technique, qui a touché les nouveaux pôles urbains dans la wilaya, garantit un débit Internet d'une moyenne de 100 mégas/seconde, a-t-on indiqué. 8.000 logements Aadl au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine ont été raccordés au réseau de fibre optique, soulignant que l'offre de «Algérie Télécom» propose le versement d'un montant de 4 550 DA en contrepartie d'un modem et des charges de raccordement et d'appels gratuits de et vers le fixe, en plus d'un mois Internet à haut débit.

La direction opérationnelle d'AT à Oran cible 50.000 nouveaux abonnés l'an prochain avec la technique de fibre optique, a annoncé Mme Selmani Zoubir, qui a signalé que le nombre d'abonnés avec cette technique a atteint, dans la wilaya d'Oran, 55 399 abonnés. Le nombre d'abonnés à l'ancien réseau Adsl a atteint à travers la wilaya 123 105 abonnés, alors que le nombre de foyers raccordés au fixe est de 17.504.