Des artistes, réunis lors d'une rencontre commémorative organisée, samedi après-midi, en l'honneur du dramaturge et cinéaste Belfadel Sidi Mohamed à l'Institut de musique «Ahmed Wahbi» d'Oran, ont souligné que le défunt avait une stature artistique dotée de toutes les qualités humaines et professionnelles dans le jeu d'acteur, la mise en scène et l'écriture théâtrale et cinématographique.

Le défunt, décédé le 9 janvier dernier à l'âge de 60 ans, était un artiste professionnel et amateur de théâtre, ayant innové dans plusieurs pièces de théâtre, à l'instar de l'oeuvre artistique

«El Fidaï», qui traite de la Glorieuse Guerre de Libération nationale. Ayant connu du succès, le défunt la préférait à toutes ses productions, a confié le président de l'Association culturelle «El Amel», Mohamed Mihoubi, qui a livré son témoignage sur Belfadel, son ami de longue date. Le défunt, qui avait près de 44 ans d'expérience dans la pratique artique, connaissait les détails de l'image cinématographique, car il a réalisé plusieurs films, dont «l'addiction», et a participé à plusieurs festivals à travers le pays, en encourageant les jeunes, en les encadrant.