24.700 arbres fruitiers résistants à la sécheresse, des amandiers et des pistachiers en l'occurrence, seront «bientôt» plantés dans les communes de la wilaya d'Oum El Bouaghi, a-t-on appris de la direction des services agricoles (DSA). La responsable par intérim du service de l'organisation de la production et de l'appui technique à la DSA, Nadia Chibane, a indiqué que les pousses d'amandiers et de pistachiers seront distribuées, à travers la wilaya, à 247 arboriculteurs. Elle a souligné qu'un nouveau programme portant sur la plantation de plus de 99.000 arbres fruitiers (oliviers, pistachiers, figuiers et amandiers) bénéficiera aux agriculteurs de la wilaya «dans les mois à venir», ajoutant que les listes des arboriculteurs concernés par l'opération étaient «prêtes». Au cours des années 2021 et 2022, pas moins de 100.000 arbres fruitiers, entre pruniers et abricotiers, ont été plantés, bénéficiant à plus de 300 arboriculteurs de la wilaya d'Oum El Bouaghi.