Un «Club cinéma» sera ouvert à partir de samedi prochain à la Maison de la culture Malek Haddad de Constantine, a indiqué, hier, la directrice de cet établissement culturel, Amira Deliou. Le «Club cinéma» de Constantine mis en place en collaboration avec l'association «Numédia Arts», assurera des formations au profit de jeunes désirant se perfectionner dans ce domaine et offrira également des moments de divertissement et de relaxation, à travers des projections dédiées aux adultes et autres pour enfants, a-t-elle fait savoir. Mettant en avant le rôle du nouvel espace cinématographique dans la diffusion de la culture du cinéma, la même responsable a précisé que le «Club cinéma» de la wilaya de Constantine constituera un champ «d'interactivité» entre les spécialistes du domaine, qui enrichiront à travers les ateliers et les débats qui seront organisés, les connaissances des amateurs et férus du 7e art.