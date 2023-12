Le géant du web américain Meta «réduit de plus en plus au silence les voix en faveur de la Palestine»sur Instagram et Facebook, à la suite de l'agression sioniste en cours dans la bande de Ghaza, a indiqué jeudi Human Rights Watch (HRW).

HRW documente dans un rapport, une tendance excessive à la suppression de discours protégés, y compris l'expression pacifique en faveur de la Palestine et le débat public sur les droits humains des Palestiniens. «La censure par Meta de certains contenus en faveur de la Palestine est particulièrement nocive dans une période de terribles atrocités et de répression qui étouffent déjà les voix des Palestiniens», a déclaré Deborah Brown, directrice adjointe par intérim de la division Technologies et droits humains de Human Rights Watch.

Human Rights Watch a examiné 1 050 cas de censure en ligne dans plus de 60 pays. L'ONG a identifié six modèles clés de censure, chacun récurrent dans au moins une centaine de cas