Si c'était une facture impayée, Sonelgaz aurait dégainé rapidement, mais pour raccorder des citoyens, il faut attendre, attendre, attendre... C'est le cas des habitants de la cité 1800 logements Aadl à Ouled Fayet (Alger) qui doivent prendre leur mal en patience. Plus de deux mois après sa réception, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays, le 5 juillet 1962, la nouvelle cité n'est toujours pas alimentée en eau potable, ni en gaz naturel. Las de l'attente d'un raccordement qui n'arrive pas, ils interpellent la Seaal pour l'alimentation en eau et la Sonelgaz pour le gaz naturel, afin de sortir de cette situation désagréable qui dure. Comme ils interpellent l'APC d'Ouled Fayet en ce qui concerne le déploiement des bacs à ordures. Les habitants se plaignent aussi de l'absence de la sécurité et appellent Gest Immo à s'acquitter des tâches pour lesquelles elle est payée.