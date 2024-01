La capacité de stockage d'énergie de la Chine monte en flèche pour faciliter l'utilisation de l'énergie renouvelable en croissance dans le cadre des efforts du pays pour poursuivre un développement à faible émission de carbone. La capacité installée de stockage d'énergie de type nouveau de la Chine a atteint 31,39 gigawatts à la fin de 2023, a indiqué jeudi l'Administration nationale de l'énergie (ANE). Durant l'année dernière seulement, 22,6 gigawatts de cette capacité ont été installés, soit plus de 3,6 fois le chiffre à la fin de 2022, et près de 10 fois celui à la fin de 2020. Les batteries lithium-ion représentaient 97,4% de la capacité de stockage d'énergie de type nouveau de la Chine à la fin de 2023, et d'autres technologies se développent rapidement, a indiqué Bian Guangqi, responsable de l'AEN, lors d'une conférence de presse. L'AEN encouragera activement l'innovation technologique, et poursuivra le développement diversifié et de haute qualité du stockage d'énergie de type nouveau, a déclaré le même responsable.