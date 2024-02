Une délégation de l'université italienne Perugia a entamé, mercredi, une visite à l'université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 en vue de consolider les relations de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre les deux établissements universitaires, a indiqué, la vice-rectrice de l'université Sétif 2, chargée des relations extérieures, Nawal Abdellatif Mami. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux universités dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et l'activation de la convention de coopération, conclue en 2022, entre les deux universités, qui sera suivie de la conclusion d'une convention de jumelage «dans les prochains jours», a déclaré la même responsable. La délégation italienne est composée du vice-recteur de l'université italienne Perugia chargé des relations extérieures, de la doyenne de la Faculté des lettres et des langues de la même université, d'une spécialiste en littérature et civilisation italiennes et de la directrice générale de l'Institut culturel italien d'Alger.