Soixante-trois études géotechniques d'urbanisme ont été réalisées à travers le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, selon une situation présentée lundi par la direction locale de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction (Duac). Selon une situation présentée au wali, Djilali Doumi, à l'occasion de la Journée mondiale et arabe de l'Habitat, célébrée à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, ces études ont été réalisées dans le but de fournir à l'aménageur, un support géotechnique qui aidera à une meilleure maîtrise des projets d'urbanisation, car incluant toutes les informations qui caractérisent le site. Il s'agit notamment d'informations relatives aux conditions naturelles du site telles que l'état de stabilité des terrains, les risques naturels de la zone d'étude et l'aspect hydrogéologique du site et les formations géologiques du sous-sol, a-t-on expliqué à la Duac. Ces 63 études géotechniques ont été réalisées dans le cadre d'un programme totalisant 85 études inscrites au profit de la wilaya, dont 63 études achevées et 15 sont en cours.