Un investissement de plus de 600 millions DA a été mobilisé au titre de l'exercice 2023 pour renforcer le réseau d'électricité dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris mardi de la direction de distribution de l'électricité et du gaz (filiale de Sonelgaz). Ce programme de développement consiste en la réalisation d'un réseau de 114 km de ligne électrique dont 73 km linéaires de lignes de moyenne tension et 41 km de basse tension ainsi que l'installation de six nouveaux postes transformateurs. Il a pour objectif de faire face à une forte expansion de la demande en énergie électrique et de sécuriser l'alimentation énergétique dans différentes localités de la wilaya, a-t-il souligné. Les créances impayées détenues par la Sonelgaz sur l'ensemble des abonnés de la wilaya, ont atteint un montant de plus 1,263 milliard de DA. Elles concernent autant les secteurs des administrations, entreprises publiques, agriculture et de l'industrie à hauteur de 779 millions de DA, les clients ordinaires ou ménages avec 484 millions DA, et ce manque à gagner pèse lourdement et négativement sur la dynamique interne de l'entreprise.