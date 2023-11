Les opérations de plantation d'arbustes au niveau des différentes communes de la wilaya d'Alger se poursuivent dans le cadre des campagnes de reboisement de la saison 2023-2024 qui a débuté le 25 octobre écoulé et se poursuivra jusqu'au 21 mars prochain. Dans ce cadre, la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, représentée par la circonscription de Birkhadem, a effectué, samedi, l'opération de plantation d'arbres au niveau de la zone de Oued Ouchayah dans la commune de Bachdjarah (circonscription administrative d'El Harrach), avec la participation des autorités locales, des établissements concernés de wilaya et du service des travaux publics. Cette opération a été effectuée avec l'encadrement de techniciens des forêts, relevant des deux brigades mobiles de Ben Aknoun et de Dar El Beïda. Par ailleurs, et dans le cadre des mesures de prévention des risques induits par les intempéries de saison, la série d'interventions de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger se poursuit, et ce au niveau des quartiers des communes de Baraki, Douera, Draria et Bir Mourad Raïs.