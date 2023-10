Un premier Salon national de l'entrepreneuriat vert, de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Sevagro) se tiendra du 9 au 12 novembre prochain, dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec la participation d'une centaine d'entreprises, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs. Initié par une agence de communication «VisionArt», en collaboration avec l'Union nationale des paysans algériens (Unpa) et la Coopérative agricole polyvalente de la wilaya de Tizi Ouzou (Capto), cette première édition du Sevagro se veut être «un rendez-vous économique et une opportunité commerciale» pour les professionnels du secteur agricole, a-t-on ajouté de même source. Selon le président de la Capto, Ramdane Ladaouri, l'événement a pour objectif de mettre en relief l'importance de l'agriculture, dans le domaine de la transformation des produits agricoles et surtout inciter à «produire responsable» en utilisant les nouvelles technologies dont l'énergie solaire et en recourant au recyclage des certains déchets (sous-produits) agricoles pour produire de l'énergie (réutilisation des grignons d'olive, moteurs à énergie renouvelable, entre autres).