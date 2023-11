Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, lundi, dans un communiqué, le recrutement, à partir du 15 novembre prochain, de 1.904 enseignants hospitalo-universitaires. «Le nombre des enseignants hospitalo-universitaires estimé à 4.775, augmentera, ainsi, de 40% à la faveur de cette opération de recrutement, la plus importante depuis l'indépendance», précise la même source. Cette démarche intervient en concrétisation des décisions du Conseil des ministres du 14 mai 2023, conclut le communiqué. Ce recrutement annoncé s'ajoutera à ceux effectués précédemment et qui ont concerné notamment les titulaire de magister et de doctorat dans diverses spécialités et qui n'avaient pas eu de postes dans les établissements de l'enseignement supérieur durant de nombreuses années. Ces derniers ont exprimé leur colère à travers des rassemblements devant le siège de la tutelle.