Quarante-sept personnes secourues en Méditerranée par l'Ocean Viking, le navire-ambulance de SOS Méditerranée, ont débarqué lundi dans le port italien de Ravenne, au nord de la côte adriatique, a annoncé l'association basée à Marseille.

À la suite d'un appel de détresse d'Alarm Phone -un numéro utilisé par les migrants rencontrant des difficultés lors de leur traversée de la Méditerranée-, l'Ocean Viking avait d'abord secouru 29 personnes le 24 octobre. Ces dernières se trouvaient sur «une barque en fibre de verre impropre à la navigation, dans les eaux internationales, selon l'ONG basée e

à Marseille. Deux jours plus tard, le 26 octobre, SOS Méditerranée avait secouru 18 autres personnes dans la région de recherche et de sauvetage maltaise. À l'arrivée du bateau de sauvetage rapide de l'association, celles-ci se trouvaient à bord «d'un fragile esquif en fibre de verre», «épuisées après avoir passé trois jours en mer et une vingtaine d'heures à côté d'un cargo», a affirmé l'ONG dans un communiqué.