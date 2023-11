Le taux d'insertion des demandeurs d'emploi dans la wilaya de Constantine a progressé depuis le début de l'année 2023 de près de 50% comparativement à la même période de l'année passée, a indiqué, hier, le directeur de wilaya de l'emploi, Lokmane Messaoudène.Il a précisé que 10.800 demandeurs d'emploi ont été placés jusqu'au 31 octobre passé à travers la wilaya, contre 6.800 durant la même période de 2022.La dynamique qu'ont connue les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et des services a contribué à l'insertion de ce nombre considérable de demandeurs d'emploi, a souligné le même responsable qui a prévu d'atteindre d'ici la fin de l'année 11.000 placements de demandeurs d'emploi dans la wilaya.Cette augmentation du taux d'insertion des jeunes est le fruit, en outre, de la création de start-up et de la levée des entraves pour plus de 50 projets d'investissement ayant permis la création d'environ 3.000 nouveaux emplois, a ajouté le directeur de l'emploi.