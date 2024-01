Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a reçu lundi à Alger, le directeur exécutif de la société «QS» spécialisée dans le classement des universités, M. Ashwin Jerome Fernandes», a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre qui a réuni M. Baddari et le directeur exécutif de la société «QS», vise «la mise en place d'une stratégie nationale de coopération en la matière entre le ministère et QS, en vue de promouvoir la visibilité des établissements universitaires en Algérie», précise la même source. À cet égard, Ashwin Jerome Fernandes a souligné «l'importance de cette rencontre lors de laquelle les deux parties ont discuté d'un plan à long terme couvrant l'ensemble des universités algériennes en vue de les préparer à la compétitivité au niveau international», mettant en avant ses aspirations à «asseoir les bases d'une coopération bilatérale entre les deux parties dans un avenir proche», conclut le communiqué.