L'École supérieure des affaires d'Alger a pris une louable initiative en direction des jeunes entrepreneurs. Placé sous le signe de «Esaa, éco innovation challenge», la démarche de l'École supérieure des affaires d'Alger, se décline sous forme d'un ambitieux programme qui met en compétition de jeunes porteurs de projets. Outre l'esprit entrepreneurial qu'il faut inculquer au niveau de la jeunesse, l'Esaa poursuit un autre objectif qui consiste à challenger les porteurs de projets innovants. On n'est pas là dans la théorie seulement, puisque les entrepreneurs sont invités les 23, 24 et 25 novembre 2023 à confronter leurs projets. Et de préciser que les inscriptions seront clôturées mardi le 07.11.2023 à 23h59. Avis aux ambitieux!