Plus d'une cinquantaine de compétiteurs prennent part à la 7e édition du rallye touristique national, dont le coup d'envoi a été donné vendredi dans la commune de Hassi El-Gara (wilaya d'El-Meniaâ). Dans une déclaration, le président du Club «El-Ghazal Assahraoui» des sports mécaniques, Driss Bensouissi a fait savoir que 55 participants, venus de douze wilayas, prennent part aux différentes compétitions (motocross, véhicules 4x4 et parapente), pour démontrer leurs capacités sur les circuits choisis par les organisateurs. L'objectif de cet évènement sportif, a-t-il souligné, est de promouvoir le tourisme intérieur dans notre pays et mettre en exergue les énormes atouts que recèle l'Algérie à l'instar des paysages naturels et des reliefs variés permettant d'organiser de nombreuses compétitions sportives nationales et internationales.