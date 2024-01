Plus de 83 hectares de foncier industriel inexploité dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont été récupérés, ont indiqué les services de la wilaya. La même source a précisé que cette récupération est intervenue après le rapport soumis au wali, Kamel Nouicer, par la commission de wilaya chargée du suivi et de l'assainisement des projets d'investissement sur les actifs fonciers excédentaires inexploités dans la wilaya dépassant les 83 hectares susceptibles d'accueillir de nouveaux projets. Ces terrains qui se trouvent à l'intérieur d'entreprises économiques publiques en état de cessation d'activités ou dans d'autres dont le tranchement n'affectera pas l'activité, pourront accueillir de micro-investissements industriels, a ajouté la même source. Plus de 11 hectares se trouvent au sein de l'unité de conditionnement et des arts graphiques dans la zone industrielle du chef-lieu de wilaya, plus de 19 hectares au sein d'une entreprise dissoute relevant du groupe régional des ciments de l'Est (ERCE).