La polyclinique Saïd Amzil de la ville de Haïzer (est de Bouira) a rouvert ses portes aux patients, après une vaste opération de réhabilitation qui a duré plus de quatre mois, a annoncé la direction de la santé et de la population (DSP). Lancés depuis plus de quatre mois, les travaux de réhabilitation de cette polyclinique ont pris fin et la structure a rouvert ses portes aux malades à Haïzer, a précisé le docteur Arezki Malki, responsable à la DSP, informant qu'une enveloppe financière d'environ 10 millions de DA a été allouée à cette opération de réhabilitation. «La polyclinique est de nouveau opérationnelle à compter d'aujourd'hui, avec l'ouverture des différents services pour assurer les soins de base» au profit de plus de30 000 habitants que compte la commune de Haïzer. La DSP rappelle l'inscription d'un projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits au profit de la ville de Haïzer. Le secteur de la santé à Bouira a connu, récemment, la relance de 13 anciens projets, dont certains étaient à l'arrêt ou gelés, alors que d'autres ont été nouvellement inscrits pour renforcer le secteur au niveau local.