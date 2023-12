Les travaux de réalisation d'un établissement hospitalier spécialisé (EHS) mère et enfant à la circonscription administrative Ali Mendjeli, dans la wilaya de Constantine, ont été récemment relancés, a indiqué hier le directeur local des Equipements publics, Mohamed Tanka. É l'arrêt depuis plusieurs années pour des raisons techniques, le chantier de réalisation de cette «importante» infrastructure a été relancé après la levée de toutes les contraintes entravant son avancement, a fait savoir le même responsable qui a mis l'accent sur l'impact de cet hôpital spécialisé dans le renforcement de la cartographie sanitaire dans cette ville qui compte plus de 400 000 âmes. Lancé en travaux en mai 2015 dans le cadre d'un partenariat algéro-portugais, ce projet a été mis à l'arrêt en 2017 puis relancé en 2022, mais les travaux tournaient au ralenti à cause de contraintes administratives lesquelles ont été récemment levées, a-t-on rappelé.