L'Arabie saoudite a dévoilé lundi un mécanisme qui doit permettre à ses entreprises de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre et soutenir l'objectif affiché du royaume pétrolier d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Le mécanisme de crédit et de compensation des émissions de gaz à effet de serre (Greenhouse Gas Crediting and Offsetting Mechanism - GCOM), dont le lancement est prévu début 2024, «vise à accroître la coopération entre les entités nationales qui cherchent à réaliser leurs ambitions climatiques en aidant à mobiliser des financements dans tous les secteurs pour une variété de projets et d'activités», selon son site web. L'initiative a été annoncée durant la Semaine du climat du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MEena), une conférence organisée par les Nations unies dans la capitale saoudienne, Riyadh. Le GCom a été décrit lundi comme un mécanisme national, mais selon la conseillère en politique internationale du ministère saoudien del'Energie, Maria AlJishi, il pourrait potentiellement supporter «de futurs transferts internationaux».