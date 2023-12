La compagnie de l'électroménager Samsung Electronics-Algérie compte réaliser, avec son partenaire algérien Sinova, une nouvelle unité de production de climatiseurs et autres types d'appareils dans la wilaya de Sétif au cours de l'année 2024, en vue de répondre aux besoins du marché algérien, a indiqué, jeudi à Alger, un responsable auprès de cette entreprise.«Dans le cadre de notre plan de développement étalé jusqu'à fin 2025, Samsung prévoit d'investir dans une nouvelle unité de production de climatiseurs et la production d'autres appareils de l'électroménager, tels que les lave-vaisselle et les micro-ondes pour répondre aux besoins spécifiques du marché», a affirmé, Mohamed Amine Kalache, responsable du marketing auprès du bureau de représentation de la compagnie coréenne en Algérie. Ce projet de nouvelle unité de production permettra à la marque coréenne d'élargir sa gamme de produits fabriqués et commercialisés en Algérie, après avoir inauguré durant l'année en cours trois unités de production de téléviseurs (mars), de machines à laver (juin) et de réfrigérateurs (début décembre), a-t-il également précisé assurant que l'objectif fixé est d'atteindre un taux d'intégration de 30 à 40% pour les climatiseurs.