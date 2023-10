L'état-major des armées du gouvernement d'union nationale libyen a annoncé, samedi, le sauvetage de 110 migrants irréguliers originaires d'Afrique subsaharienne, lors de deux opérations en Méditerranée, au large de la ville d'al-Khoms, au nord-ouest du pays. Les garde-côtes et les services de sécurité portuaire, dirigés par l'état-major de la Marine, ont mené aujourd'hui deux opérations de sauvetage de deux embarcations pneumatiques au nord-est d-al-Khoms (est de Tripoli), a indiqué un communiqué de l'état-major des armées du gouvernement d'union sur son compte Facebook. Et d'ajouter, «110 migrants africains ont été secourus et ramenés au point de débarquement de la base navale d'al-Khoms et remis aux autorités compétentes''. La Libye, qui est un pays bordé par la mer Méditerranée, est un point de passage pour les migrants clandestins vers l'Europe, qui risquent la traversée pour rechercher une vie meilleure.