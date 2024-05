Des enfants palestiniens blessés ont été rapatriés, jeudi soir, avec leurs accompagnateurs, à partir de l'aéroport international du Caire (Égypte), à destination de la base aérienne de Boufarik (Blida), dans la 1ère Région militaire, et ce en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant prise en charge des enfants palestiniens blessés, victimes de l'agression barbare contre la bande de Ghaza. Pour cette opération, la deuxième du genre après celle du 28 mars dernier, le Haut commandement de l'ANP a mobilisé deux avions sanitaires relevant des Forces aériennes algériennes, sous la supervision d'un staff médical spécialisé relevant des services de santé militaire. Ces enfants seront totalement pris en charge au niveau des hôpitaux militaires, ainsi que leurs accompagnateurs qui seront accueillis au niveau des cercles militaires de l'ANP, ce qui traduit l'engagement et la solidarité inconditionnelle de l'Algérie, dirigeants et peuple, envers le peuple palestinien frère.