Les participants à un Séminaire national organisé à Khenchela, sur le thème, de «la culture de la production de contenus numériques par la jeunesse algérienne», ont plaidé la promulgation de textes législatifs et des «contrôles éthiques» afin de réglementer cette activité. Au cours de cette rencontre, abritée par le pôle universitaire Abdelhak-Rafik Bererhi de l'université Abbès Laghrour de Khenchela, les séminaristes ont souligné «la nécessité d'oeuvrer à l'établissement de règles et à des contrôles quant à la production de contenus numériques» qui doivent, ont-ils estimé, «émaner d'un système éthique et législatif réglementant les interactions et les activités à travers les différentes plates-formes numériques fournies par les réseaux sociaux» et ce, «afin d'éviter tout dérapage qui pourrait écarter les contenus en question, de leur(s) objectif(s)». La présidente du séminaire et professeure en Sciences de l'information et de la communication, le docteur Souhila Dehmani, a appelé à «intégrer une ‘‘jauge'' de la culture de la production de contenus numériques dans les différentes disciplines dispensées par les universités algériennes, en s'appuyant sur des ateliers pratiques qui contribueraient à faire émerger une génération spécialisée, efficace et jouissant de crédibilité, dans la production et l'édition de vidéos».