Sept nouvelles ambulances équipées de toutes les commodités médicales nécessaires ont été distribuées lundi au profit de cinq établissements de santé publique de proximité (Epsp) à travers des communes de la wilaya de Bouira, a-t-on appris auprès de la direction de la santé publique (DSP).

C'est au cours d'une cérémonie organisée au siège de la wilaya en présence des autorités civiles et militaires locales, que le wali Abdelkrim Laâmouri, a procédé à la distribution de ces ambulances au profit des Epsp de Bouira (02), Lakhdaria (02), Ahnif (01), Aïn Bessem (01), et une autre pour l'Epsp de Sour El Ghozlane, selon le directeur de la santé (DSP), Kamel Cheffaï. Acquises dans le cadre du programme sectoriel, «les nouvelles ambulances sont dotées de toutes les commodités afin de renforcer ces structures de santé de proximité en matière de moyens matériels et pour améliorer les conditions d'évacuation et de prise en charge des malades», a expliqué le même responsable. Treize autres ambulances seront également acquises prochainement par la wilaya au profit d'autres établissements hospitaliers qui sont dans le besoin.

Le chef de l'exécutif s'est enquis lundi des conditions de fonctionnement d'une nouvelle polyclinique publique réalisée récemment à la nouvelle cité AadL de la ville de Bouira, et baptisée du nom du défunt Moudjahid Djoudi Atoumi.»Un montant de l'ordre de 60 millions de dinars a été alloué pour l'équipement de cette nouvelle polyclinique», a précisé le DSP de Bouira. Une autre polyclinique publique réalisée il y'a quelques mois, et mise en service en novembre dernier dans la ville d'Ahl El Ksar (Sud-est de Bouira), a fait l'objet d'une visite du wali.ement».