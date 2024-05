La 2e édition du Salon national du livre s'est ouverte, lundi après-midi, sur la place du théâtre de plein air de la Maison de la culture Houari Boumediene de la ville de Sétif, suscitant l'engouement des visiteurs. La manifestation, qui se tiendra jusqu'au 25 mai courant regroupe 14 maisons d'édition nationales présentant sous une tente géante près de 15 000 titres dans divers domaines du savoir: scientifique, didactique, culturel, historique, littéraire, scolaire et universitaire, au grand bonheur des visiteurs approchés durant cette première journée de la manifestation. Le directeur de wilaya de la culture et des arts, Hachemi Ameur, a indiqué que cette édition est organisée par l'entreprise «Soleil» pour les expositions, en coordination avec la direction du secteur visant la mise en oeuvre du programme du ministère de tutelle de rapprochement du livre au lecteur et d'encouragement à la lecture à diverses catégories sociales.