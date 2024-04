Les services de la wilaya de Sétif ont entamé une opération de recensement des biens immobiliers inutilisés ou excédentaires, appartenant à des Entreprises publiques économiques E.P.E, dans le but de les récupérer et de les mettre à la disposition de l'Agence algérienne de promotion des investissements (Aapi), a-t-on appris, hier, de ces services. Selon les mêmes sources, le wali de Sétif, Mustapha Limani, a récemment présidé une réunion de la commission de wilaya chargée d'identifier les actifs en question, donnant ainsi le coup d'envoi de la récupération des excédents «inexploités et non nécessaires à l'activité des entreprises publiques», ce qui permettra de remédier au déficit enregistré au niveau local en matière de foncier et d'orienter les terrains vers la réalisation de projets d'investissement. L'opération permettra également de mettre les poches foncières inutilisées depuis plusieurs années à la disposition de l'Aapi, légalement habilitée à octroyer le foncier économique à des investisseurs, en vertu de la nouvelle loi sur l'investissement, ou à les destiner à l'implantation de projets d'intérêt public, a-t-on souligné.