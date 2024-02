Les responsables locaux du secteur de la culture travaillent d'arrache-pied à valoriser les bains romains de Hammam Guergour (Sétif), une localité connue pour ses eaux thermales classées à l'international, afin d'en faire une attraction touristique renseignant sur la riche histoire de cette région, située sur les hauteurs de wilaya de Sétif. Le directeur de wilaya de la culture et des arts, Hachemi Amer, a indiqué que ce vestige archéologique remontant à l'époque romaine (entre le IVe et le Vème siècles de notre ère), est «l'une des reliques les plus importantes de la région de Hammam Guergour» et nécessitait, de ce fait, «une intervention urgente pour l'aménager et délimiter son périmètre». C'est ainsi, a ajouté ce responsable, que plusieurs opérations sont actuellement en cours, visant à «valoriser et à réhabiliter ces thermes qui ont connu d'importantes dégradations, en procédant, d'abord, à une opération de nettoyage du site, sous la supervision de spécialistes en archéologie de la direction

de la culture».