Avec des centres de distribution déployés à l'est,au centre et à l'ouest du pays, Sika El Djazaïr, filiale du Groupe suisse Sika, a affiché son plan stratégique de développement. Sika El Djazaïr, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dinars, dont près de 85% sont réalisés à partir de produits fabriqués localement. D'une capacité de production de plus de 50.000 tonnes /an, Sika El Djazaïr vise à satisfaire les besoins du marché, à augmenter le taux d'intégration des produits et proposer de nouvelles solutions innovantes pour satisfaire la demande des clients. Pour ce faire, Sika El Djazaïr compte construire une nouvelle usine, la plus grande du groupe Sika en Afrique. En plus, le groupe a acquis récemment l'usine de Parex-Mortero, située à Béjaïa. Des négociations très avancées sont également engagées pour l'acquisition d'une seconde entreprise de la même envergure.