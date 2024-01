Le cadavre d'un jeune, porté disparu, a été repêché jeudi après-midi au large de la plage militaire n1 de Skikda au terme de 11 jours de recherche, apprend-on auprès du directeur local de la Protection civile, le colonel Sadek Draouet. La même source a précisé que les plongeurs de la Protection civile ont retrouvé en mer à 800 mètres de la plage militaire n1 le cadavre de ce jeune de 21 ans tombé en mer alors qu'il se prenait en photo sur des roches.

Le cadavre du jeune dont le visage présente plusieurs contusions dues à la chute a été transféré vers le service compétent à l'hôpital de Skikda et a été identifié par son père resté sur les lieux durant tous les jours des recherches, a précisé le colonel Draouet.

Selon la même source, 36 plongeurs des unités de la Protection civile des wilayas de Skikda, de Jijel et d'Annaba et sept embarcations en plus de plusieurs agents de diverses unités locales de la Protection civile et des spécialistes des recherches en zones accidentées ont été mobilisés ratissant sur plusieurs plages de la wilaya outre la participation des garde-côtes.