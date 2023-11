Le groupe Sonatrach a lancé hier son programme «Règles de ma sécurité», supervisé par la Direction centrale Santé, Sécurité et Environnement du groupe et visant à améliorer la culture des travailleurs concernant la sécurité et la prévention des accidents de travail dans les différents sites opérationnels de la société. Le programme est expliqué à travers des dépliants pédagogiques et de courts documentaires audio-visuels, abordant différents axes des règles de sécurité devant être pris en compte lors de l'exercice des missions. Il s'inscrit dans le cadre des efforts de Sonatrach, visant à consolider la culture de la prévention dans les infrastructures de la société et intervient en concrétisation des clauses de la déclaration générale de la politique hygiène, sécurité et environnement(HSE) de Sonatrach, reposant sur le principe de la gestion des risques et qui s'appuie sur la protection des trois valeurs principales, à savoir l'homme, les outils de production, l'environnement et leur préservation.