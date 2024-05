Le groupe Sonelgaz a annoncé,dans un communiqué, l'ouverture de 587 postes d'emploi à travers 17 wilayas du Sud, précisant que le recrutement se fera via l'Agence nationale de l'emploi (Anem). L'opération concerne l'ouverture de 587 postes d'emploi, toutes catégories confondues, à travers 17 wilayas du Sud, a précisé le communiqué, ajoutant que le groupe Sonelgaz ouvrira une cinquantaine de postes d'emploi dans chacune des 10 nouvelles wilayas, dans le cadre du dernier découpage administratif et 105 postes dans sept wilayas déléguées du Sud (15 postes chacune). Ce recrutement d'envergue, qui vient répondre aux besoins en ressources humaines des filiales locales de Sonelgaz, «intervient en exécution des recommandations des hautes autorités du pays visant à soutenir le développement socio-économique dans les wilayas du Sud, notamment à travers la création d'emplois pour les jeunes dans ces wilayas», selon la même source. L'engagement se fera conformément aux normes en vigueur à l'Anem dans les wilayas concernées et en fonction des besoins, a précisé l'annonce.