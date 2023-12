Des journées de formation sur le portail électronique «Tansik», dédié aux registres de doléances et à l'échange de correspondances administratives entre l'instance du médiateur de la République et les différents secteurs, administrations et organismes publics ont été organisées dimanche à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar. Organisée par le délégué local du médiateur de la République, cette activité s'inscrit dans le cadre de la poursuite des journées de formation des délégations locales du médiateur de la République à travers les différentes wilayas du pays, dédiées au portail électronique «Tansik», et ce en coordination avec les walis de la République. Lancé officiellement en octobre dernier par le médiateur de la République, Madjid Ammour, le portail électronique des registres de doléances et des échanges de correspondances avec les départements ministériels est un nouveau mécanisme de communication permettant à tous les secteurs de suivre le contenu de ces registres, notamment les observations et lacunes relevées par les citoyens au niveau des différentes administrations...