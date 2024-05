La compagnie Tassili Airlines a annoncé le lancement de son nouveau site Web d'achat des billets en ligne. Il s'agit d'une plate-forme innovante conçue pour améliorer l'expérience utilisateur et de réservation de nos clients. Ce site offre une interface utilisatrice intuitive et des fonctionnalités avancées qui permettent aux voyageurs de rechercher et de réserver les vols grâce au processus de réservation optimisé des dessertes, avec facilité, selon la compagnie. Il permet, également, de comparer les options des tarifs pour trouver les meilleures offres, sélectionner des sièges à bord, gérer et modifier les réservations et s'enregistrer en ligne avant le vol, ajoute la même source. Ce nouveau site permet également le paiement en ligne Iata PAY, par cartes CIB et Edhahabia, de prendre connaissance des offres personnalisées, profiter des propositions sur mesure adaptées aux préférences de voyage et de s'informer en temps réel.