Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Batna-Nord (Bouzourane) ont déjoué une tentative d'exploitation minière de plomb sans autorisation, a indiqué dimanche un communiqué du groupement territorial de ce corps constitué. L'opération a été effectuée le 5 octobre vers 23h00 au cours d'une descente vers le site de l'ancienne décharge publique à proximité de l'évitement Est de la ville de Batna où six personnes ont été trouvées en train de creuser pour extraire le plomb enfoui, selon le communiqué. Les mis en cause âgés entre 24 et 36 ans ont tenté de prendre la fuite, mais les gendarmes ont réussi à les interpeler et à saisir l'outil utilisé pour creuser, a ajouté encore le communiqué. Une enquête a été ouverte sur l'affaire et les mis en cause seront présentés à la justice au terme des procédures légales pour «atteinte aux biens de l'État, exercice de l'activité d'exploration et d'exploitation minière de recherche de plomb sans autorisation», est-il précisé dans le communiqué.