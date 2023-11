Le Salon national pour le soutien à la production du bijou traditionnel prévu du 30 octobre au 5 novembre dans la wilaya de Tizi Ouzou a été reporté au 20 novembre prochain, a-t-on appris auprès des organisateurs. Initié par la Chambre de wilaya de l'artisanat et des métiers (CAM), cet événement destiné à promouvoir le bijou traditionnel algérien dans toute sa diversité, a été reporté dans le sillage de la suspension des activités à caractère festif en solidarité avec le peuple palestinien, victime d'une agression barbare par l'entité sioniste, a-t-on précisé. Le salon a été donc reprogrammé et se tiendra du 20 au 25 du mois de novembre, a indiqué le directeur de la CAM, Azzedine Abdous, soulignant qu'une vingtaine de participants se sont déjà inscrits pour prendre part à l'événement qui se tiendra au niveau de la placette de l'Olivier de la ville de Tizi Ouzou. Neuf wilayas ont d'ores et déjà confirmé leur participation à cet événement. Il s'agit de Tizi Ouzou, Batna, Sidi Bel Abbès, Boumerdès, Bouira, Béjaïa, Alger, Annaba et Tarf, a-t-il précisé.