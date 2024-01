Les services de police de Tlemcen ont réussi, dernièrement, à saisir 4 kilos et 100 grammes de kif traité, ainsi que 6.700 comprimés de psychotropes, a indiqué,hier, un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L'opération, qui a été menée par le service régional de lutte contre le trafic de stupéfiants, relevant de la sûreté de wilaya, est intervenue suite à l'exploitation d'informations selon lesquelles les membres d'un réseau criminel activaient dans le trafic de drogue et de psychotropes au niveau de la wilaya d'Oran. Le travail accompli sur le terrain et l'extension de compétence ont permis l'arrestation d'un individu repris de justice et recherché dans le cadre d'une affaire de détention de stupéfiants, a précisé la même source, ajoutant que le suspect a été arrêté en possession des quantités de kif

traité et de psychotropes dissimulées à l'intérieur de son véhicule. Une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre du suspect, sous l'accusation du crime de détention de drogue en vue de la revente, ainsi que de stockage et transport de stupéfiants au sein d'une bande criminelle organisée.